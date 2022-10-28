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НовостиОбщество28 октября 2022 16:05

В ЛНР не будут проводить призыв на военную службу осенью 2022 года

ТАСС: в ЛНР не будут проводить призыв на военную службу осенью 2022 года
Александр КИСЛОВ
Власти ЛНР начнут призывать срочников на военную службу лишь весной 2023 года

Власти ЛНР начнут призывать срочников на военную службу лишь весной 2023 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Проведение призыва на военную службу в Вооруженные силы РФ в Луганской Народной Республике, которая ранее стала российским регионом по итогам проведенного всенародного референдума, начнется не ранее весны 2023 года. До этого момента призывать срочников из ЛНР в российскую армию не планируется.

Информацию об этом распространило информагентство ТАСС со ссылкой на собственный информированный источник в Народной милиции Луганской народной республики.

Таким образом, власти ЛНР не станут проводить в регионе призыв на военную службу осенью 2022 года.

Ранее подобное решение было принято и руководством Донецкой народной республики. Отмечается, что никаких мероприятий по призыву в ДНР осенью нынешнего года проходить точно не будет, призывники из этого региона будут набираться не ранее 2023 года.

Во всей остальной России призыв на военную службу, согласно указу президента страны Владимира Путина, начнется уже в самое ближайшее время - с 1 ноября текущего года.