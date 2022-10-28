Зеленский пригласил нового премьера Италии Мелони на Украину

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский пригласил нового премьера Италии Джорджу Мелони посетить Украину.

"Я поздравил Джорджу Мелони с ее назначением на должность премьер-министра Италии. Я надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Мы обсудили интеграцию Украины в Евросоюз и НАТО. Я рассказал ей о ситуации в нашей стране и пригласил ее посетить Украину", - отмечается в сообщении на странице Зеленского в соцсетях.

Мелони, которая представляет правую партию "Братья Италии", возглавила правительство по итогам выборов 25 сентября 2022 года, став первой в истории женщиной-премьером.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 октября 2022 года можно прочитать здесь.