Молдова в ноябре получит российский газ со скидкой

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Газпром подтвердил поставки природного газа в Молдову в ноябре по цене 821,58 доллар США за тысячу кубометров, об этом сообщил в своем Telegram-канале руководитель компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

«Хочу сообщить, что ПАО «Газпром» подтвердил ноябрьские объемы поставок природного газа в Республику Молдова из расчета 5,7 миллионов кубометров в сутки. Предварительная стоимость энергоносителя составит для АО «Молдовагаз» 821,58 долларов США за тысячу кубометров», - пояснил Чебан.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, в связи с нарушением республикой Молдовой своих обязательств по оплате природного газа, Газпром оставлял за собой право на полное прекращение поставок ресурса в случае не внесения средств до 20 октября 2022 года. Также Газпром мог расторгнуть газовый контракт в любое время в связи с грубым неисполнением сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО «Молдовагаз».

Кроме того, в ходе переговоров было решено все изменения договорных условий оформлять в виде дополнений к газовому контракту.