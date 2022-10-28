Власти Киева введут в городе экстренные ограничения электроснабжения из-за повреждений в энергосистеме

В Киеве будут подавать электричество по часам Фото: из соцсетей

Чрезвычайные ограничения в сфере энергосбережения вводятся в Киевской области Украины и самой столице страны. Официальную информацию об этом 28 октября 2022 года распространила пресс-служба энергохолдинга ДТЭК «Киевские региональные электросети».

Отмечается, что ограничения коснутся как города Киева, так и всех населенных пунктов Киевской области. Сколько времени могут продлиться ограничения, пока не уточняется.

Известно, что в населенных пунктах, которых коснутся введенные ограничения, электричество будут подавать лишь в определенные часы, в остальное время свет в дома местных жителей и на предприятия подаваться не будет.

Ранее сообщалось, что около миллиона киевлян остались 27 октября 2022 года без электричества. Вечером в четверг в Киеве были отключены от электричества 159 тысяч абонентов, а за день это коснулось более 320 тысяч абонентов.