Директор МАГАТЭ заявил о медленном прогрессе в создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС

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Руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает медленным прогресс в создании зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), об этом он сообщил на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне.

«Прогресс медленный, меня это очень расстраивает. Потому что для меня создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС очевидно. Как можно обстреливать АЭС? А именно это и происходит», - отметил Рафаэль Гросси.

Кроме того, Гросси выразил сомнение, что ему неизвестно, «добьется успеха или нет», но при этом он будет предпринимать попытки решения вопроса.

Также директор МАГАТЭ сообщил, что планирует новые визиты в Москву и Киев для продолжения консультаций по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, в начале сентября текущего года АЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с Гросси, в ходе которого им передавали доказательства украинских обстрелов. По завершении визита миссии, на станции остались в качестве наблюдателей сотрудники агентства.