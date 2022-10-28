ООН попросила страны обеспечить доступ на рынки удобрений из России

В ООН сделали громкое заявление по поводу снятия санкций с российских удобрений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ООН публично призвала страны мира обеспечить доступ для российских удобрений на мировые рынки. С соответствующим публичным заявлением 28 октября 2022 года выступил Офис генерального секретаря Организации объединенных наций Антониу Гутерриша.

Как отмечается информагентство РИА Новости, в Офисе генсека рассчитывают на то, что многие государства прислушаются к данному призыву и дадут возможность удобрениям из России выйти на рынок, ведь ограничения с них ранее были официально сняты.

"Нам нужно обеспечить, что удобрения попадут туда, куда требуется", - рассказал российским журналистам официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик.

Ранее президент РФ Владимир Путин публично возмутился тем, что беднейшим странам мира не отдают застрявшие в портах удобрения из РФ. При этом Путин отдельно подчеркнул тот факт, что Россия готова бесплатно передать свои удобрения и не просит за них никаких денег.