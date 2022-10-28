Британия прекратит импорт российского сжиженного природного газа с 2023 года Фото: REUTERS

Правительство Британии введет запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2023-го года. Об этом говорится в опубликованном сегодня, 28 октября, сообщении британского МИД.

"С 1 января 2023 года Великобритания прекращает весь импорт российского сжиженного природного газа и поддерживает государства по всему миру в деле снижения их собственной зависимости (от российского газа - прим. ред.)", - говорится в сообщении МиД Британии в соцсети.

Ранее сообщалось, что Литва прекратила импорт российского газа. Все потребности страны закрываются через СПГ-терминал в Клайпеде, заверили в Минэнерго прибалтийской республики. В сообщении ведомства отмечалось, что все потребности Литвы закрываются через терминал сжиженного природного газа в порту Клайпеды. Ежемесячно через него будет поступать три больших объема сжиженного природного газа, чего хватит всем потребителям, заверяют в Минэнерго страны. Кроме того, сказали в ведомстве, газ можно будет поставлять в Литву через Латвию, а позже и через Польшу.