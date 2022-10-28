Небензя опроверг заявления постпреда Израиля при ООН об использовании РФ иранских беспилотников на Украине

Василий Небензя сделал важное заявление по поводу обвинений в использовании Россией иранских беспилотников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постпред России при Организации объединенных наций Василий Небензя публично опроверг сообщение своего израильского коллеги Гилада Эрдана о якобы имеющихся "неопровержимых" доказательствах применения иранских беспилотников на Украине.

По словам высокопоставленного российского дипломата, подобные заявления являются банальной попыткой давления на Совбез ООН.

Небензя отметил, что он был крайне удивлен словами Эрдана и отметил, что у Израиля нет никаких доказательств того, что беспилотники из Ирана используются российской армией в ходе военной спецоперации на территории Украины. По словам постоянного представителя России при ООН, подобных доказательств в принципе не может быть, так как иранские беспилотники в настоящее время не состоят на вооружении ВС РФ.

"Мы уже отвергали и сейчас категорически отвергаем подобные утверждения", - резюмировал Небензя, подчеркнув, что постоянное обсуждение темы якобы использования Россией иранских беспилотников на площадке Совбеза ООН в конечном счете вполне может привести к кардинальному изменению отношений Москвы с этой влиятельной международной структурой.