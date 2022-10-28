Volkswagen в течение ближайшего года продаст российские активы Scania, MAN и Porsche

Volkswagn решил избавиться от всех имеющихся у него российских активов Фото: REUTERS

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen продаст российские активы Scania, MAN и Porsche в течение ближайших 12 месяцев. Соответствующая информация содержится в официальном отчете компании.

Отмечается, что в случае со Scania и MAN немецкий автопроизводитель уже подписал соглашения о намерениях продать свою долю с российскими компаниями (речь идет о фирмах из РФ, являющихся совладельцами активов MAN и Scania в РФ, им было предложено приобрести доли немецкой компании в приоритетном порядке). Таким образом, в этих случаях сделки могут быть официально оформлены уже в самое ближайшее время.

При этом, как сообщает информагентство ТАСС, в случае с Porsche о каких-либо конкретных договоренностях о продаже ее российских активов пока говорить не приходится. Тем не менее, переговоры об этом с "заинтересованными возможными покупателями" (о ком именно идет речь, не уточняется) в настоящее время по-прежнему ведутся и не так давно были активизированы.