CNN: напавший на супруга Нэнси Пелоси хотел совершить нападение на саму конгрессвумен

Нэнси Пелоси Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напавший на супруга спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси злоумышленник преследовал целью совершить нападение на саму конгрессвумен, сообщил сегодня, 28 октября, телеканал CNN со ссылкой на источник в американских правоохранительных органах.

По данным канала, при нападении на Пола Пелоси преступник настойчиво требовал от него сказать, где находится его супруга.

Ранее сообщалось, что на дом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси было совершено нападение, пострадал ее супруг.

"Рано утром сегодня нападавший вломился в резиденцию Пелоси в Сан-Франциско и совершил жестокое нападение на мистера Пелоси", - отмечалось в заявлении.

Напомним, Нэнси Пелоси в политических кругах считают “грозной силой Демократической партии”, поскольку именно ей удается собирать больше всех пожертвований на нужды демократов. В 2019 году политик сделала все для того, чтобы тогдашний президент США отменил свое выступление в Палате представителей, а годом позже, когда оно все же состоялось, не пожала ему руку, как того требовал протокол, а по окончанию выступления демонстративно порвала текст его речи.