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НовостиПроисшествия28 октября 2022 18:03

В Белгородской области семь человек погибли при столкновении "Газели" с бензовозом

Расследованием обстоятельств резонансного ДТП занимаются силовики
Александр КИСЛОВ
В Белгородской области в результате ДТП погибли семь человек

В Белгородской области в результате ДТП погибли семь человек

Фото: Shutterstock

Семь человек погибли и еще трое пострадали в резонансной автомобильной аварии в Шебекинском городском округе Белгородской области. Информацию о данном ДТП распространил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

Как отмечает глава региона, предварительным данным, рабочие шебекинской пилорамы возвращались с работы к себе домой на «Газели». По данным "КП-Белгород", в какой-то момент пассажирское транспортное средство столкнулось с бензовозом, который стоял на обочине дороги. В настоящее время помощь пострадавшим оказывают белгородские медработники.

Кроме того, в причинах и обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия уже начали разбираться местные силовики (провести расследование по факту случившегося поручено руководству белгородского главка МВД).

Стоит отметить, что белгородский город Шебекино расположен у границы РФ и Украины, после начала российской военной спецоперации губернатор региона Вячеслав Гладков неоднократно публично сообщал в своих аккаунтах в соцсетях об обстрелах самого данного населенного пункта, а также его окрестностей.