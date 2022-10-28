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НовостиОбщество28 октября 2022 18:24

Минюст РФ признал иноагентами гендиректора "Дождя"* Синдееву и компанию Bookmate

Александр КИСЛОВ
Наталья Синдеева включена в реестр иностранных агентов по решению Минюста России

Наталья Синдеева включена в реестр иностранных агентов по решению Минюста России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В список физлиц-иноагентов по решению Минюста РФ включена основатель и генеральный директор телеканала "Дождь"* Наталья Синдеева, а также несколько журналистов данного СМИ. Информация об этом опубликована на официальном сайте федерального министерства.

В материалах Минюста отмечается, что основанием для включения Синдеевой с реестр иностранных агентов стало осуществление ей политической деятельности с использованием зарубежного финансирования. Также в ведомстве пояснили, что свою политическую деятельность Синдеева вела в интересах Украины.

По точно таким же основаниям в список физлиц-иноагентов Минюстов РФ включены и журналисты "Дождя"* Владимир Роменский и Екатерина Котрикадзе.

Кроме того, признаны физлицами-иноагентами и живущие на Украине политические публицисты Иван Яковина и Тарас Березовец.

Помимо этого, по решению российского министерства юстиции в список СМИ-иноагентов официально включили ирландскую компанию Bookmate Limited. Компания «Букмейт» – учредитель издательства «Попкорн букс», которое издало скандальную книгу «Лето в пионерском галстуке», претензии к которой ранее были у многих российских общественников и политиков.

*телеканал "Дождь" признан Минюстом РФ СМИ-иноагентом