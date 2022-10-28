Мэр Киева Кличко сообщил о получении новых систем ПВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев получил новые системы противоздушной обороны (ПВО), сообщил сегодня, 28 октября, мэр города Виталий Кличко.

"Новое оборудование противовоздушной обороны уже доставлено в столицу. Воздух будет более защищенным. Надеемся, что атаки и провокации с дронами-камикадзе уже не будут происходить", - заявил Кличко.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 октября 2022 года можно прочитать здесь.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.