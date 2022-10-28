Умер Джерри Ли Льюис, один из основоположников рок-н-ролла

Джерри Ли Льюис Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер Джерри Ли Льюис, американский певец, пианист, композитор и один из основоположников рок-н-ролла, артисту шел 88-й год. Об этом сегодня, 28 октября, сообщило издание Associated Press.

Как отмечает издание, Джерри Ли Льюис был последним из поколения легендарных исполнителей рок-н-ролла, среди которых Элвис Пресли, Чак Берри и Литтл Ричард.

Также уточняется, что музыкант скончался в своем доме в Миссисипи в пятницу утром, 28 октября.

Первым хитом Льюиса стала композиция Crazy Arms. Но визитной карточкой исполнителя стала песня Whole Lotta Shakin' Goin' On.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что умерла Светлана Бабаева, руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня". Она погибла сегодня, 28 октября, в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой, об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе медиахолдинга.