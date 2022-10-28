Полянский надеется, что Запад убедит Украину отказаться от провокаций с "грязной бомбой"

Дмитрий Полянский сделал важное заявление о подготовке украинской провокации с "грязной бмбой" Фото: REUTERS

РФ очень надеется на то, что западные страны сумеют использовать свое влияние на Украину для предотвращения циничных провокаций с "грязной бомбой". С соответствующим заявлением выступил заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По мнению высокопоставленного российского дипломата, Запад просто обязан вмешаться в ситуацию и провести необходимые консультации с украинскими властями, чтобы убедить их раз и навсегда отказаться от любых попыток провокаций с "грязной бомбой".

"На Западе, конечно, прекрасно понимают, на что способен киевский режим в нынешней ситуации. И очень хочется верить, что все-таки те рычаги воздействия на президента Украины Владимира Зеленского и его команду, которые у Запада есть, он использует в полной мере для предотвращения каких-либо подобных провокаций", - сообщил Полянский в эфире российского федерального телеканала "Россия 24".

При этом дипломат выразил надежду, что Запад решит вмешаться в ситуацию как можно скорее, так как любое промедление в данном случае может привести к фатальным последствиям.

Ранее президент РФ Владимир Путин 27 октября 2022 года в ходе проходившего в Москве пленарного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" публично заявил о том, что он лично поручил российскому министру обороны Сергею Шойгу позвонить своим зарубежным коллегам, чтобы проинформировать их о подготовке Киевом провокации с "грязной бомбой".

Более того, по словам Путина, Москве достоверно известно, где украинские власти могут работать над изготовлением "грязной бомбы". "Остатки ядерного топлива немножко преобразовали. Технологии, имеющиеся на Украине, позволяют это сделать", - подчеркнул российский лидер.