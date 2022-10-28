Американский генерал Холт согласился с предупреждением Путина о мировой угрозе

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин был прав в своем предупреждении, что мир ждет самое опасное десятилетие со времен Второй мировой войны, об этом сегодня, 28 октября, в интервью Newsmax заявил бригадный генерал ВВС США в отставке Блейн Холт.

"Слабость США и вакуум лидерства и правда создают опасность глобального масштаба", - заявил генерал.

Он также отметил слова Путина о том, что Россия открыта для дипломатии по украинскому вопросу. Холт выразил мнение, что Соединенным Штатам следует согласиться на переговоры, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 октября 2022 года можно прочитать здесь.