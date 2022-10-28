Зеленский сообщил, что без электроснабжения остались около четырех миллионов украинцев

Владимир Зеленский раскрыл, сколько украинцев в ближайшее время будут вынуждены жить без электричества Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что введенные в стране масштабный ограничения в электроснабжении коснулись порядка четырех миллионов украинцев. С соответствующим заявлением Зеленский выступил в своем официальном обращении к гражданам страны.

"Во многих городах и регионах Украины применяются графики стабилизационных отключений. Около четырех миллионов украинцев имеют ограничения сейчас", - рассказал украинский лидер в видеоролике, который опубликован в его телеграм-канале.

По словам Зеленского, решение об ограничении подачи электричества в дома граждан, которые сейчас принимают власти различных регионов и город Украины, абсолютно обоснованы.

Более того, президент Украины полагает, что в подобном режиме жителям страны неизбежно придется жить как минимум некоторое время (никаких конкретных сроков возможной стабилизации ситуации с электроснабжением на Украине политик озвучивать не стал).

Ранее мэр Киева Виталий Кличко и руководство Киевской области Украины публично заявили о введении масштабных ограничений на подачу электричества в жилые дома и на предприятия. Электроэнергия по решению властей будет подаваться киевлянам лишь в определенные часы в течение дня, в остальное время им придется сидеть без света.