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НовостиПолитика28 октября 2022 20:04

Зеленский сообщил, что без электроснабжения остались около четырех миллионов украинцев

По словам президента Украины, в таким режиме гражданам точно придется жить довольно долгое время
Александр КИСЛОВ
Владимир Зеленский раскрыл, сколько украинцев в ближайшее время будут вынуждены жить без электричества

Владимир Зеленский раскрыл, сколько украинцев в ближайшее время будут вынуждены жить без электричества

Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что введенные в стране масштабный ограничения в электроснабжении коснулись порядка четырех миллионов украинцев. С соответствующим заявлением Зеленский выступил в своем официальном обращении к гражданам страны.

"Во многих городах и регионах Украины применяются графики стабилизационных отключений. Около четырех миллионов украинцев имеют ограничения сейчас", - рассказал украинский лидер в видеоролике, который опубликован в его телеграм-канале.

По словам Зеленского, решение об ограничении подачи электричества в дома граждан, которые сейчас принимают власти различных регионов и город Украины, абсолютно обоснованы.

Более того, президент Украины полагает, что в подобном режиме жителям страны неизбежно придется жить как минимум некоторое время (никаких конкретных сроков возможной стабилизации ситуации с электроснабжением на Украине политик озвучивать не стал).

Ранее мэр Киева Виталий Кличко и руководство Киевской области Украины публично заявили о введении масштабных ограничений на подачу электричества в жилые дома и на предприятия. Электроэнергия по решению властей будет подаваться киевлянам лишь в определенные часы в течение дня, в остальное время им придется сидеть без света.