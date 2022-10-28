Напавшему на дом Нэнси Пелоси вменяется попытка убийства и жестокое обращение с пожилыми людьми Фото: REUTERS

Напавшего на дом спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обвинили в покушении на убийство, нападении со смертельным оружием, жестоком обращении с пожилыми людьми и ряде других преступлений.

«Подозреваемому вменяется попытка убийства, нападение со смертельным оружием, жестокое обращение с пожилым и другие обвинения», — приводит РИА Новости заявление представителя полиции Сан-Франциско.

Преступником оказался 42-летний Дэвид ДеПейп. Полиции предстоит выяснить мотивы преступления.

Накануне сообщалось, что напавший на супруга спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси злоумышленник преследовал целью совершить нападение на саму конгрессвумен. Напомним, на дом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси было совершено нападение, пострадал ее супруг.

Как рассказывал сайт KP.RU, ранее Полу Пэлоси, мужу спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, предъявили обвинения в вождении в нетрезвом виде. Пэлоси поймали пьяным за рулем 29 мая. Он провел ночь в полицейском участке, а потом был выпущен по залог в размере $5000. Тогда мадам спикер отказалась комментировать задержание мужа, но контролируемые Демократической партией СМИ написали, что, возможно, мистер Пелоси опрокинул рюмку-другую, переживая за исход операции по удалению катаракты, которую 82-летняя Нэнси перенесла незадолго до этого.