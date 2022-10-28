Стюарды в Ларнаке отобрали у болельщицы киевского "Динамо" баннер антироссийского содержания

Стюарды стадиона АЕКа из Ларнаки (Кипр) отобрали у болельщицы киевского «Динамо» баннер антироссийского содержания во время матча пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Как рассказывает RT, болельщица киевского клуба развернула самодельный антироссийский плакат на английском языке. После этого к ней подошли стюарды стадиона в Ларнаке, отобрали баннер и порвали его.

Напомним, что согласно регламенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), на матчах европейских кубков запрещены публичное выражение и демонстрация политических лозунгов.

Ранее сообщалось, что Мирча Луческу, наставник киевского «Динамо», возмутился скандированием фанатами турецкого «Фенербахче» имени президента России по ходу матча Лиги чемпионов в Стамбуле. Киевляне выиграли 2:1. Когда на 57-й минуте матча «динамовец» Виталий Буяльский забил гол и сделал провокационный жест в адрес местных болельщиков, трибуны стали скандировать «Путин».

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поручил разослать в европейские страны передвижные билборды с антироссийским содержанием. Моравецкий отметил, что поедет в Германию и «другие места» для того, чтобы все время напоминать о событиях, происходящих на Украине. По его мнению, больше всего в этом направлении должны приложить усилия Берлин, Париж, Вена и Рим.