Американский ведущий Карлсон заявил, что политика Байдена лишит страну дизтоплива Фото: REUTERS

Ведущий Fox News Такер Карлсон выразил мнение, что администрация Джо Байдена ведёт «джихад» против России на Украине, пытаясь «уничтожить православную страну» с традиционными ценностями.

«Так что это не обычная война, это джихад. Джейми Раскин заявил об этом во всеуслышание, но многие в Вашингтоне согласны с ним. Они хотят увидеть тенденции к мировой войне, и немедленно», — сказал Карлсон.

Он добавил, что из-за «религиозной войны администрации Байдена на Украине» в США «скоро закончится дизельное топливо».

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что американский лидер Джо Байден опустошает стратегический резерв нефти в попытке максимально сбить цены на топливо в преддверии осенних выборов. Трамп предрек, что с окончанием электорального сезона бензин снова резко подорожает.

Как ранее писал сайт KP.RU, американские журналисты пришли к выводу, что политика президента Соединенных Штатов Джо Байдена грозит стране теми же проблемами, которые переживает Европа.