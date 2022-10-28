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НовостиВ мире28 октября 2022 20:36

Американский ведущий Карлсон заявил, что политика Байдена лишит страну дизтоплива

Карлсон выразил мнение, что администрация Джо Байдена ведёт «джихад» против России на Украине
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Американский ведущий Карлсон заявил, что политика Байдена лишит страну дизтоплива

Американский ведущий Карлсон заявил, что политика Байдена лишит страну дизтоплива

Фото: REUTERS

Ведущий Fox News Такер Карлсон выразил мнение, что администрация Джо Байдена ведёт «джихад» против России на Украине, пытаясь «уничтожить православную страну» с традиционными ценностями.

«Так что это не обычная война, это джихад. Джейми Раскин заявил об этом во всеуслышание, но многие в Вашингтоне согласны с ним. Они хотят увидеть тенденции к мировой войне, и немедленно», — сказал Карлсон.

Он добавил, что из-за «религиозной войны администрации Байдена на Украине» в США «скоро закончится дизельное топливо».

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что американский лидер Джо Байден опустошает стратегический резерв нефти в попытке максимально сбить цены на топливо в преддверии осенних выборов. Трамп предрек, что с окончанием электорального сезона бензин снова резко подорожает.

Как ранее писал сайт KP.RU, американские журналисты пришли к выводу, что политика президента Соединенных Штатов Джо Байдена грозит стране теми же проблемами, которые переживает Европа.