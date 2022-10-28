Песков назвал гибель журналистки Бабаевой невосполнимой потерей для журналистского сообщества Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Песков назвал невосполнимой потерей для журналистского сообщества трагическую гибель главы представительства "России сегодня" в Крыму Светланы Бабаевой.

"Много, много лет мы работали со Светой вместе. Собственно, она была в самом первом составе президентского пула. Она была журналистом многогранного таланта и просто очаровательной женщиной, очень необычной и действительно очаровательной", - сказал он в беседе с РИА Новости.

Он назвал смерть Бабаевой большой трагедией, в которую сложно поверить.

"В это сложно поверить. Ее будет очень не хватать. Я считаю, что это большая потеря для всего нашего журналистского мира", - резюмировал Песков.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что умерла Светлана Бабаева, руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня". Она погибла сегодня, 28 октября, в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой, об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе медиахолдинга.

Также ранее сайт KP.RU сообщал, что умер журналист телеканала "Россия 1" Олег Пакшин. По словам его коллег, последние три года журналист боролся с онкологическим заболеванием.

До этого стало известно, что в возрасте 68 лет ушел из жизни главный редактор газеты "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин - российский журналист, репортер и медиаменеджер.