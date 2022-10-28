Глава парламента Крыма рассказал, как должна завершиться спецоперация Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что специальная военная операция на Украине должна завершиться с освобождением городов-героев Одессы и Киева.

"Когда у меня спрашивают, на каком этапе должна завершиться спецоперация, то она должна завершиться на городах-героях Одессе и Киеве. Тогда мы будем точно знать, что нацизма там нет, угрозы для нас нет", - приводит его слова РИА Новости.

По словам парламентария, освобождение Киева и Одессы является очень символичным актом.

Напомним, президент России Владимир Путин не сомневается, что цели и задачи специальной военной операции Москвы на Украине будут выполнены. Российский лидер заявил о том, что российские военные действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно, а также применяют самые современные виды вооружений «с уникальными, не имеющими аналогов характеристиками».

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.