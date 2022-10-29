Самолет с женой Карла III получил повреждение носа во время полета Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самолет, в котором королева-консорт Великобритании Камилла возвращалась из Индии, получил повреждение носа во время полета в результате столкновения с птицей.

"Самолет, в котором, как предполагается, находилась королева-консорт, получил серьезные повреждения носовой части, когда сегодня во время полета домой из Индии в него попала птица", - пишет газета Daily Mail.

Королева-консорт, пишет издание, предположительно, возвращалась с оздоровительного отдыха. Кроме того, издание отмечает, что Камилла боится летать на самолете.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, вторая жена ставшего королем Великобритании Карла III Камилла Паркер-Боулз (урожденная Шанд) стала королевой-консортом и получила титул Ее Величества. Некоторую неразбериху, связанную с ее статусом, прояснили в Великобритании, поскольку королевский двор в разное время менял свою позицию по этому вопросу.

Приставку «консорт» в Британии по отношению к супругам монархов обычно не произносят. А этикет обязывает обращаться к ним, как к королям. Таким образом, к королеве Камилле нужно обращаться, используя «Ваше Величество», далее в разговоре можно использовать обращение «мэм».