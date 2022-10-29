Пушилин: российским войскам удалось добиться успехов практически по всей линии фронта в ДНР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российским войскам удалось добиться успехов практически по всей линии фронта в ДНР, заявил врио главы республики Денис Пушилин.

"Продвижение сейчас проходит где-то на 50-100 метров, освобождаются какие-то улицы, дома. Занимаются какие-то позиции, занимаются лесопосадки — выбивается оттуда противник", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, это касается Марьинского, Авдеевского, Артемовского, Горловского и Угледарского направлений.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что российские войска успешно продвигаются на Угледарском и Марьинском направлениях. Кроме того, по словам Пушилина, на Угледарском направлении задействована шахтёрская дивизия. Пушилин также рассказал о продолжении освобождения Артёмовска.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.