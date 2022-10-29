В школьную программу ОБЖ включат начальную военную подготовку Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Элементы начальной военной подготовки появятся на уроках ОБЖ в 10-11 классах, следует из проекта федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП) начального общего образования.

Как рассказывает РИА Новости, школьники научатся действовать в современном общевойсковом бою, изучат состав и вооружение мотострелкового отделения на БМП, инженерное оборудование позиции солдата и узнают, что такое одиночный окоп.

"Модуль №9. Элементы начальной военной подготовки. Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. Строевая подготовка. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова (АК-74). Основы и правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных гранат. Ручная осколочная граната Ф-1 (оборонительная). Ручная осколочная граната РГД-5", - говорится в документе.

Ранее специалисты Аналитического центра Университета «Синергия» провели опрос среди пяти тысяч жителей всех регионов страны и выяснили, что 33% опрошенных граждан России высказались за введение в школах начальной военной подготовки (НВП), но только в качестве внеурочной деятельности. По мнению 19%, НВП следует преподавать как отдельный предмет наряду с ОБЖ и физкультурой. 48% россиян выступили против возвращения начальной военной подготовки для школьников.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге члены Законодательного собрания предложили возродить в школах обязательную начальную военную подготовку. Эту инициативу они рассмотрели на комиссии по правопорядку и законности. Об этом рассказал председатель парламента Александр Бельский.