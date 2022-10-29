В Праге проходит митинг против антироссийских санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Протестующие вышли на улицы Праги, требуя отставки правительства Чехии и призывая к переговорам с Россией, сообщило издание Prague Morning. Издание со ссылкой на полицию добавила, что на акцию вышли несколько десятков тысяч человек.

"Тысячи чехов протестовали в Праге в пятницу, требуя отставки правоцентристского правительства, чтобы сделать возможным проведение досрочных выборов, и призывая к переговорам с Россией по поставкам газа в преддверии зимы", — говорится в материале.

Протестующие размахивали чешскими флагами, скандировали лозунги "В отставку, в отставку" и несли плакаты, призывающие к выходу из НАТО и Евросоюза.

В начале сентября 2022 года в чешской Праге также прошел грандиозный 100-тысячный митинг протеста под лозунгами установления конструктивных отношений с Россией. Он стал своего рода демо-версией того, что ждет страны ЕС в предстоящие холодные месяцы, когда платежи за коммунальные услуги вырастут в несколько раз.

Позже немецком Кельне собралась еще одна заметная уличная акция. Хотя число ее участников было меньшим, чем в Праге (организаторы оценили их число в 2000 человек), настроены они были, пожалуй, даже более воинственно, чем пражские манифестанты.

Накануне в Кельне прошел массовый митинг в поддержку России и против поставок оружия Украине. Участники уличной акции заявили, что выступают против позиции властей ФРГ по украинскому кризису.