Bloomberg: в Канаде протестующие прервали мероприятие с Блинкеном Фото: REUTERS

Демонстранты, выступающие за то, чтобы конфликт на Украине завершился, временно прервали мероприятие в Канаде, в котором участвовал госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Bloomberg.

Блинкен и глава МИД Канады Мелани Жоли встречались с членами организации, помогающей беженкам из Сирии. В это время протестующие начали скандировать «Янки, убирайтесь домой» и «Мы не хотим, чтобы вы здесь были».

В связи с этим Блинкен и Жоли перенесли общение с журналистами в другое место.

Ранее протестующие попыталась прервать выступление президента США Джозефа Байдена на Саммите Америк в Лос-Анджелесе. Сразу после начала выступления главы Белого дома из зала стали раздаваться выкрики, на что Байден усмехнулся и продолжил свою речь.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.