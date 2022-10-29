Байден примет участие в саммите G20 Фото: REUTERS

Байден посетит Египет, Камбоджу, Индонезию, будет участвовать в саммите G20 на Бали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Как следует из документа, 11 ноября Байден будет участвовать в 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27), которая пройдет в египетском Шарм-эш-Шейхе. Американский лидер 12-13 ноября будет находиться в Пномпене, где состоится саммит США - АСЕАН. 13-16 ноября Байден посетит остров Бали. Он примет участие в саммите "двадцатки".

Накануне президент США Джо Байден не исключил проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20.

Ранее сообщалось, что официальные лица Соединенных Штатов Америки пытались убедить Индонезию не пускать российского лидера Владимира Путина на саммит G20.

Позже появилась информация, что российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский приглашены на самммит «Большой двадцатки» в Индонезии.

Тем временем, президент РФ Владимир Путин заявил о том, что допускает возможность своего личного участия в саммите G20 ("Большой двадцатки"), который состоится в Индонезии в ноябре нынешнего года. Российский лидер уточнил, что на данный момент никаких окончательных решений пока еще не принято.