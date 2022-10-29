"Богослов, отдалившийся от Бога": немцы возмутились твитом Мельника об экс-президенте Германии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник опубликовал у себя в Twitter хвалебный пост о бывшем президенте ФРГ Йоахиме Гауке, чем вызвал гнев у немцев. Об этом пишет РИА Новости.

"О, Боже! Вы защищаете сотрудника Штази? Это плохие новости об Украине", — написала Margit11.

"Как храбро он сидит в своем теплом кресле <…>, в то время как другим приходится стрелять друг в друга и умирать при этом", — прокомментировал HolgerH17.

"Богослов, отдалившийся от Бога. Неудивительно, что вам это нравится", — ответила экс-послу AliceSpatz.

"Действительно, этот бунтарь против самых умных в нашей стране показывает, что симпатии этого бандеровца всегда бьют по нужным", — заявил smoke_camera.

"Вы похожи, у обоих проблемы с поведением! Подобное притягивает подобное, не так ли?" — добавил C19_K79.

Как рассказывал сайт KP.RU, депутат Левой партии ФРГ Эзги Гюйылдар поинтересовалась у Андрея Мельника, почему его сын учится в Берлине, а не воюет в рядах ВСУ. Экс-посол Украины в Германии не заставил себя долго ждать и опубликовал "максимально дипломатический ответ", оскорбив политика.

Ранее Мельник в очередной раз выпал из настоящей реальности и впал в украинскую, он решил дать интервью немецкому журналисту, в котором последовательно разоблачил "лживые москальские измышления" о Степане Бандере, который является и поныне "настоящим героем украинского народа". Кроме того, в этом же разговоре он сообщил, что массовых убийств евреев и поляков не было, бандеровцы являлись "освободителями", "евреи многое придумывали", а "поляки были сами агрессивными", чем вызвал гнев сразу нескольких стран.