Юрист Виноградов заявил, что подписывать согласия на обработку персональных данных может быть опасно Фото: Иван МАКЕЕВ

Руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов заявил, что часто россияне без разбора подписывают согласия на обработку персональных данных. Однако не во всех случаях такое согласие нужно давать, это может быть опасно.

По словам юриста, нужно четко понимать цель подписания согласия.

«Если же вы зашли на сайт, например, развлекательного характера, который предполагает заполнение развернутой анкеты, в том числе с указанием личной информации, стоит задуматься — а зачем владельцам ресурса так много знать о вас? Не будут ли переданы эти сведения навязчивым маркетологам или "слиты" откровенным мошенникам?», — сказал он в беседе с "Праймом".

По закону «О персональных данных», это любая информация, прямо или косвенно относящаяся к физическому лицу и позволяющая его как-то определить. Толкование очень широкое и больше никак это понятие в законе не разъясняется. Получается, персональные данные - это практически любая информация о человеке. От ФИО и других паспортных данных, номера телефона до фотографии – все, что определяет личность.

Кстати, если вы подозреваете, что с какого-то ресурса были украдены данные о вас (вы пользовались услугами какого-то сервиса и получили подтверждение о краже личных данных его пользователей), существует несколько способов, как это проверить. При этом они все довольно опасны: есть высокий шанс, что вы сами отдадите свои данные в руки мошенникам или нарветесь на неприятности. Как это может произойти читайте в материале сайта KP.RU.