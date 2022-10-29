TAC: в США и Британии изменили риторику в отношении России и посылают сигналы о стремлении к переговорам Фото: Shutterstock

Обозреватель портала The American Conservative Тед Снайдер заявил, что в США и Великобритании изменили риторику в отношении России и посылают сигналы о стремлении к переговорам.

"Тридцать членов палаты представителей США от демократов направили Байдену письмо, в котором призвали его начать "инициативные дипломатические усилия и активизировать попытки по формированию приемлемых механизмов прекращения огня". <...> Несмотря на то, что Белый дом отклонил изложенные в письме требования, сам факт его написания представляет собой существенное изменение риторики на Капитолийском холме", — заявил он.

В своей статье Снайдер также упомянул слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который "выразил желание осуществить деэскалацию конфликта на Украине".

Ранее французский портал AgoraVox написал, что западные страны изменили свою позицию относительно ситуации вокруг Украины и теперь готов принудить Киев уступить России территории для дипломатического урегулирования. Как пишет автор материал, в средствах массовой информации США и Европы пришлось прекратить тиражировать фейки о «неудачах» России в ходе специальной военной операции на Украине.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.