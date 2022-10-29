Глава МИД Ирана Абдоллахиян: Тегеран не отправляет оружие другим странам

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой отверг обвинения в том, что Тегеран отправляет оружие сторонам конфликта на Украине.

«Наша политика <…> заключается в уважении территориальной целостности стран, а не в отправке оружия вовлеченным сторонам», — приводит ТАСС слова Абдоллахияна.

Глава МИД уточнил, что внешнеполитический курс Ирана основан на неприятии военных действий.

Напомним, министерство иностранных дел Украины обвинило Иран в поставках оружия России, соответствующее заявление было опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства. Ведомство указало, что Россия якобы использует для ударов по объектам критической инфраструктуры беспилотники иранского производства.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что The Washington Post в последнее время публикует много вбросов. Таким образом официальный представитель Кремля отреагировал на сообщение американского издания, о том, что Тегеран якобы отправил Москве первую партию беспилотников.