WP: группа республиканцев в Конгрессе США выступила против перевода Украине доходов с активов россиян Фото: REUTERS

Группа республиканцев в Конгрессе США выступила против внесения в оборонный бюджет положения, которое позволит Вашингтону переводить Украине доходы с изъятого имущества россиян.

Как сообщает Washington Post со ссылкой на осведомленные источники, республиканцы считают, что положение не было полностью проверено, поэтому этот пункт должны рассмотреть юридические комитеты в Сенате и Палате представителей.

По словам представителя республиканцев в комитете по финансовым услугам в Палате представителей Лоры Пиви, существует широкое сопротивление этому положению, хотя в палате члены обеих партий одобрили его как часть своего проекта оборонного бюджета.

Напомним, глава межведомственного спецотдела администрации США Адамс Эндрю заявил, что министерство юстиции Соединенных Штатов просит дать ему полномочия, позволяющие передавать доходы от арестованных активов граждан России на "возмещение ущерба Украине".

Как писал сайт kp.ru, ранее в ходе встречи министров финансов и руководителей банков стран «Большой семерки» глава Минфина США Джанет Йеллен была вынуждена признать, что передача замороженных российских активов Украине является противозаконной с точки зрения действующих американских норм.

Ранее стало известно о том, что Швейцария наотрез отказалась выполнять просьбу украинского президента Владимира Зеленского о передаче Киеву арестованных активов России. По данным швейцарских властей, они уже дали официальный отрицательный ответ на предложение Зеленского и сообщили, что ни о какой конфискации российских активов в пользу Украины не может быть и речи.