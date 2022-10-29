Президент Латвии заявил о нежелании вести диалог с Путиным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что его стране следует подождать, когда численность войск НАТО на территории республики увеличится, а не вести диалог с президентом России Владимиром Путиным.

Журналист Foreign Policy напомнил латвийскому лидеру, что сейчас на территории страны находятся около четырех тысяч военнослужащих Североатлантического альянса. На саммите в Мадриде союзные государства пообещали Риге, что создадут более значительную группировку, однако этого не произошло.

«Решения саммита еще предстоит выполнить. Мы подписали соглашение с Канадой об увеличении численности войск до размера бригады. Невозможно удержать Владимира Путина, объясняя ему по телефону, что он делает что-то не так, и призывая его отказаться от своих намерений», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс выступил с призывом к "изоляции от остального общества" русскоязычных граждан страны, которые не поддерживают антироссийскую политику государства. По его словам, наличие таких людей стало особенно заметно на фоне российской спецоперации на Украине и введенных против России санкций.

Как ранее писал сайт KP.RU, Эгилс Левитс выразил мнение, что живущих в государстве россиян нужно лишать гражданства за поддержку спецоперации на Украине, поскольку они находятся "вне демократического спектра". По его словам, в сегодняшней ситуации нейтральная позиция по украинскому вопросу невозможна, так как люди, занимающие ее "не поняли сути дела".