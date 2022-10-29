Что произошло в ночь на 29 октября

Корабли Черноморского флота отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты Фото: Юрий ЮГАНСОН

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что корабли Черноморского флота отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты. По его словам, никакие объекты в городе не поражены.

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