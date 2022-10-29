Эпидемиолог Пшеничная уверена, что "цербер" не поднимет заболеваемость коронавиусом в России

Антитела защитят от тяжелого течения заболевания в случае заражения "цербером" Фото: REUTERS

Новый вариант "омикрона" ВА.5, получивший название "цербер", не приведет к серьезному росту заболеваемости коронавирусом в России. Такое мнение выразила в беседе с РИА Новости замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Даже если вариант "цербер" и получит распространение в России, мощного подъема заболеваемости, как в случае с оригинальным "омикроном", ожидать не стоит", - подчеркнула Пшеничная.

Эпидемиолог аргументировала это тем, что у большей части населения России есть иммунитет к COVID-19.

По ее словам, "цербер" имеет способность частично ускользать от антител, но все же как правило их бывает достаточно, чтобы защитить человека как минимум от тяжелого течения заболевания.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Роспотребнадзоре объявили о том, что в России появились новые варианты коронавируса SARS-CoV-2 с кодовыми названиями BQ.1 и BQ.1.1. Это варианты, вышедшие из линии "омикрона", подлини ВА.5, самой распространенной в мире, и получившие от ученых залихватские прозвища "тифон" и "цербер".