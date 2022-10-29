Производитель шин Nokian Tyres продаст бизнес в России "Татнефти" за 400 млн евро

Финский производитель шин продает российский бизнес "Татнефти" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Финская компания Nokian Tyres, производящая автомобильные шины, договорилась о продаже российского бизнеса "Татнефти". Сделку подтвердили в пресс-службе нефтяного предприятия.

"ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина договорилось с финской компанией "Нокиан Тайерс плс" о покупке ее шинного бизнеса в России, включая завод в городе Всеволожске Ленинградской области", - говорится в сообщении.

Российская компания уточнила, что закрытие сделки зависит от нескольких условий, в том числе ее соответствия законодательству РФ. Стоимость активов оценивается в 400 млн евро.

Как ранее писал сайт KP.RU, Nokian Tyres в конце июня объявила об уходе с российского рынка. В Nokian назвали решение непростым, поскольку здесь компания имеет "более 1600 преданных своему делу сотрудников и многолетние отношения с клиентами и поставщиками, построенные за последние 17 лет".

Напомним, в 2021 году около 80% шин Nokian для легковых автомобилей было изготовлено в России, а российское и азиатское бизнес-направления обеспечили производителю около 20% чистых продаж.