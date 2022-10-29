Рогов сообщил об уничтожении в Запорожье группы воюющих на стороне Украины чеченцев

Российские военные уничтожили группу наемников, воевавших на стороне ВСУ Фото: REUTERS

Российские войска уничтожили в Запорожье группу воюющих на стороне Вооруженных сил Украины чеченцев. Об этом заявил в беседе с РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в субботу, 29 октября 2022 года.

"В Запорожье при нанесении точечного удара по военным объектам была уничтожена группа чеченских боевиков, выходцев из преступных террористических банд", - уточнил Рогов.

По словам чиновника, среди наемников также были уроженцы Грузии и Польши.

Напомним, на этой неделе Вооруженные силы России нанесли сокрушительный удар по наемникам украинской армии в районе города Кременная. Об этом сообщил полковник МВД Луганской народной республики Виталий Киселев.

Как ранее писал сайт KP.RU, союзные силы РФ и ЛНР уничтожили большое количество иностранных наемников при попытке прорыва Вооруженных сил Украины в районе Сватова и Кременной в Луганской Народной Республике.