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НовостиПолитика29 октября 2022 5:40

Рогов сообщил об уничтожении в Запорожье группы воюющих на стороне Украины чеченцев

По боевикам нанесен точечный удар
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Российские военные уничтожили группу наемников, воевавших на стороне ВСУ

Российские военные уничтожили группу наемников, воевавших на стороне ВСУ

Фото: REUTERS

Российские войска уничтожили в Запорожье группу воюющих на стороне Вооруженных сил Украины чеченцев. Об этом заявил в беседе с РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в субботу, 29 октября 2022 года.

"В Запорожье при нанесении точечного удара по военным объектам была уничтожена группа чеченских боевиков, выходцев из преступных террористических банд", - уточнил Рогов.

По словам чиновника, среди наемников также были уроженцы Грузии и Польши.

Напомним, на этой неделе Вооруженные силы России нанесли сокрушительный удар по наемникам украинской армии в районе города Кременная. Об этом сообщил полковник МВД Луганской народной республики Виталий Киселев.

Как ранее писал сайт KP.RU, союзные силы РФ и ЛНР уничтожили большое количество иностранных наемников при попытке прорыва Вооруженных сил Украины в районе Сватова и Кременной в Луганской Народной Республике.