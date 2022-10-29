Глава МАГАТЭ заявил, что Россия перехватила у США первенство в экспорте ядерных реакторов

Рафаэль Гросси Фото: REUTERS

Россия стала лидером в экспорте ядерных реакторов на мировых коммерческих рынках, перехватив первенство у Соединенных Штатов. Об этом заявил гендиректор директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне.

Одним из факторов лидерства Москвы Гросси назвал преимущество российской модели финансирования таких проектов.

"Главный поставщик - российский. И очень активна и Китайская национальная ядерная корпорация, - уточнил гендиректор МАГАТЭ. - Разумеется, они используют другую модель финансирования, что позволяет им двигаться с большей гибкостью, в том числе на международных рынках".

По его словам, утраченное лидерство является хорошим стимулом для американской ядерной промышленности, которая имеет серьезный научно-технический потенциал.

Напомним, четвертый энергоблок Белоярской АЭС (Свердловская область) с реактором БН-800 на быстрых нейтронах полностью переведен на инновационное МОКС-топливо. Это первый в мире подобный случай. Заместитель директора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ, доктор физико-математических наук Георгий Тихомиров объяснил "Комсомольской правде", почему это важно.

Как ранее писал сайт KP.RU, Иран начал строительство нового ядерного реактора мощностью 10 мегаватт, который планируется использовать для производства радиоизотопов. По замыслу создателей, он будет создавать радиоизотопы, которые в дальнейшем могут применяться в медицине, промышленности и науке.