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НовостиПолитика29 октября 2022 6:20

Мэр Киева Кличко попросил Запад поставить на Украину одеяла и генераторы

Глава города утверждает, что без этой помощи украинцы "замерзнут насмерть"
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Виталий Кличко

Виталий Кличко

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украине срочно требуются поставки с Запада одеял и генераторов, иначе жители страны могут "замерзнуть на смерть". Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко. Его слова приводит британское издание Telegraph.

"Украинцы замерзнут насмерть этой зимой, если Запад в срочном порядке не отправит одеяла и генераторы, чтобы согреть их", - подчеркнул Кличко.

Напомним, днем ранее объявлено, что чрезвычайные ограничения в сфере энергосбережения вводятся в Киевской области Украины и самой столице страны. Электричество будут подавать лишь в определенные часы, в остальное время свет в дома местных жителей и на предприятия подаваться не будет.

Как писал сайт KP.RU, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал намерение Украины начать закупку электроэнергии у Словакии, чтобы решить проблемы со светом. Политик предложил Киеву менее затратный путь наладить электроснабжение – признать новые регионы России.