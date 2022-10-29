Мэр Киева Кличко попросил Запад поставить на Украину одеяла и генераторы

Виталий Кличко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украине срочно требуются поставки с Запада одеял и генераторов, иначе жители страны могут "замерзнуть на смерть". Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко. Его слова приводит британское издание Telegraph.

"Украинцы замерзнут насмерть этой зимой, если Запад в срочном порядке не отправит одеяла и генераторы, чтобы согреть их", - подчеркнул Кличко.

Напомним, днем ранее объявлено, что чрезвычайные ограничения в сфере энергосбережения вводятся в Киевской области Украины и самой столице страны. Электричество будут подавать лишь в определенные часы, в остальное время свет в дома местных жителей и на предприятия подаваться не будет.

Как писал сайт KP.RU, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал намерение Украины начать закупку электроэнергии у Словакии, чтобы решить проблемы со светом. Политик предложил Киеву менее затратный путь наладить электроснабжение – признать новые регионы России.