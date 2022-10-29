В МИД сообщили, что доктрина РФ не допускает двойных трактовок случаев применения ядерного оружия

Александр Грушко Фото: REUTERS

Российская военная доктрина, в отличие от американской, британской и французской, не допускает двойных трактовок случаев применения ядерного оружия. Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел (МИД) РФ Александр Грушко в беседе с РИА Новости.

"Наша военная доктрина и соответствующие документы, касающиеся возможного применения ядерного оружия, они очень точны, не допускают никаких двойных толкований, - подчеркнул Грушко. - Там прямо говорится о том, что вне ядерного конфликта ядерное оружие может быть применено только, если существует угроза самому существованию государства. Все".

По его словам, российская сторона внимательно наблюдает за всеми изменениями в западных военных доктринах, в том числе Соединенных Штатов, Великобритании и Франции. И Москву беспокоит рост числа сценариев, допускающих применение оружия массового уничтожения, констатировал дипломат.

Напомним, условия применения Россией ядерного оружия прописаны в военной доктрине страны. Согласно ей, РФ вправе использовать ядерное оружие, если есть достоверная информация о старте баллистических ракет, атакующих территории Российской Федерации и (или) ее союзников ,и если ядерное оружие и другие виды оружия массового поражения были применены по территориям России и (или) ее союзников.

Кроме того, Москва может использовать ядерное вооружение в случае воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил, а также агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.