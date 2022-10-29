Еврокомиссар Рейндерс заявил, что замороженные резервы нужно сохранить до восстановления Украины при участии Москвы

Замороженные российские резервы могут направить на "восстановление Украины" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс сообщил, что, по его мнению, замороженные на Западе российские золотовалютные резервы не следует никому передавать.

Высокопоставленный европейский чиновник полагает, что эти деньги нужно сохранить, а впоследствии - направить на восстановление Украины, которое может вестись при участии РФ.

"Украина хочет использовать данные средства для восстановления. С моей точки зрения, можно сохранять эти 300 млрд евро в качестве гарантии как минимум до тех пор, пока Россия добровольно не будет участвовать в восстановлении", - цитирует еврокомиссара информагентство ТАСС.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин публично заявил о том, что российские валютные резервы были фактически "украдены" Западом. Глава российского правительства полагает, что "декларировавшиеся ранее и казавшиеся незыблемыми правила совместной работы откровенно игнорируются представителями западных стран".