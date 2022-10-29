Десант ВСУ попытался высадиться в районе Запорожской АЭС

Владимир Рогов сообщил о новой попытке украинских неонацистов захватить Запорожскую атомную электростанцию Фото: из соцсетей

Боевики Вооруженных сил Украины попытались осуществить высадку десанта в районе Запорожской атомной электростанции. Информацию об этом распространил член главного совета администрации Запорожской области РФ Владимир Рогов.

Как сообщил запорожский чиновник информагентству ТАСС, попытка ВСУ высадить десант в районе Запорожской АЭС была осуществлена рано утром 29 октября 2022 года. Однако. как подчеркнул Рогов, данная попытка оказалась неудачной.

"Сегодня ранним утром, по словам очевидцев, в Энергодаре боевиками украинского президента Владимира Зеленского была предпринята попытка высадки десанта в районе Запорожской АЭС", - уточнил Рогов в своем официальном телеграм-канале.

Ранее стало известно о том, что МАГАТЭ собирается инициировать масштабные переговоры на высоком международном уровне по поводу создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, в ходе недавней личной встречи с ним в поддержку данной инициативы открыто выступил российской президент Владимир Путин (при этом, как отмечает Гросси, Путин подчеркнул, что конкретные параметры этой зоны безопасности нужно подробно обсуждать).

Запорожская АЭС в последние месяцы, как сообщают местные власти и Минобороны РФ, регулярно подвергается массированным обстрелам со стороны ВСУ. В российском военном ведомстве предупредили, что действия украинских военных могут привести к масштабном катастрофе на станции.