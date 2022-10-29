Общественный деятель Максим Кац* объявлен в розыск в России

Максим Кац* Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Общественный деятель, блогер и политик Максим Кац*, признанный иностранным агентом в России, объявлен в розыск. Информация об этом появилась в базе МВД России.

"Кац Максим Евгеньевич, 23 декабря 1984 года рождения, разыскивается по статье УК РФ", - говорится в сообщении.

О какой именно статье Уголовного кодекса России идет речь, в базе розыска не уточняется.

Как ранее писал сайт KP.RU, в июле 2022 года минюст России внес Максима Каца* в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента. Вместе с ним в список включили политика Илью Яшина*, блогера Веронику Белоцерковскую* и актрису Татьяну Лазареву*.

Напомним, заочно арестованного бывшего депутата Государственной думы Илью Пономарева объявили в розыск по уголовной статье. Как отмечается в сообщении, бывший парламентарий объявлен в розыск повторно.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента