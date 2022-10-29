Володин потребовал от США компенсировать странам мира издержки из-за пандемии коронавируса

Володин считает, что США должны компенсировать миру издержки от последствий пандемии Фото: из соцсетей

Спикер Госдумы РФ, единоросс Вячеслав Володин полагает, что Организация объединенных наций (ООН) должна провести масштабное расследование причин возникновения коронавируса.

Кроме того, по словам российского политика, если вина Соединенных Штатов в возникновение COVID будет доказана, то Вашингтону необходимо будет компенсировать всем странам мира издержки от пандемии.

"Под контролем Пентагона в 30 государствах мира находится 336 биолабораторий, способных создать подобный вирус. ООН должна провести независимое расследование о причастности Вашингтона к появлению коронавируса", - написал председатель нижней палаты отечественного парламента в своем официальном телеграм-канале.

Ранее стало известно о том, что ученые из Германии заявили, что унесший жизни миллионов людей на планете коронавирус - искусственного происхождения. Трое ученых утверждают, что нашли доказательства лабораторного происхождения COVID-19. Один из немецких профессоров Валентин Бруттель пояснил, что данный вирус на 99,9% - искусственная копия своего природного прототипа.