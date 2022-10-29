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НовостиПолитика29 октября 2022 7:52

Володин потребовал от США компенсировать странам мира издержки из-за пандемии коронавируса

Спикер Госдумы РФ считает, что ООН должна провести расследование причин возникновения ковида
Александр КИСЛОВ
Володин считает, что США должны компенсировать миру издержки от последствий пандемии

Володин считает, что США должны компенсировать миру издержки от последствий пандемии

Фото: из соцсетей

Спикер Госдумы РФ, единоросс Вячеслав Володин полагает, что Организация объединенных наций (ООН) должна провести масштабное расследование причин возникновения коронавируса.

Кроме того, по словам российского политика, если вина Соединенных Штатов в возникновение COVID будет доказана, то Вашингтону необходимо будет компенсировать всем странам мира издержки от пандемии.

"Под контролем Пентагона в 30 государствах мира находится 336 биолабораторий, способных создать подобный вирус. ООН должна провести независимое расследование о причастности Вашингтона к появлению коронавируса", - написал председатель нижней палаты отечественного парламента в своем официальном телеграм-канале.

Ранее стало известно о том, что ученые из Германии заявили, что унесший жизни миллионов людей на планете коронавирус - искусственного происхождения. Трое ученых утверждают, что нашли доказательства лабораторного происхождения COVID-19. Один из немецких профессоров Валентин Бруттель пояснил, что данный вирус на 99,9% - искусственная копия своего природного прототипа.