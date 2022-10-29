МИД сообщил, что Россия учтет в военном планировании модернизацию атомных бомб США в Европе

Александр Грушко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты модернизируют атомные бомбы, размещенные в европейских странах, превращая заряды в "оружие на поле боя". Россия это учтет в военном планировании. Об этом заявил в беседе с РИА Новости заместитель главы министерства иностранных дел (МИД) РФ Александр Грушко.

"США их модернизируют, повышают их точность и снижают мощность ядерного заряда, то есть они превращают эти вооружения в "оружие поля боя", тем самым снижается ядерный порог", - уточнил Грушко.

По словам дипломата, НАТО наращивает ядерный компонент в военных планах, увеличивает число соответствующих учений и проводит совместные ядерные миссии, которые противоречат Договору о нераспространении ядерного оружия.

Грушко подчеркнул, что Россия все это учитывает в военном планировании, принимая все необходимые меры для защиты безопасности государства.

Как ранее писал сайт KP.RU, Александр Грушко сообщил, что российская военная доктрина, в отличие от американской, британской и французской, не допускает двойных трактовок случаев применения ядерного оружия. Он добавил, что Москву беспокоит рост числа сценариев в западных странах, допускающих применение оружия массового уничтожения.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что опасность применения ядерного оружия существует, пока существует само ядерное оружие. Российский лидер заявил, что коллективный Запад путем нагнетания обстановки вокруг ядерных угроз пытается дискредитировать Россию и выставить ее в невыгодном свете.