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НовостиОбщество29 октября 2022 8:22

МВД сообщило, что водительские права образца ДНР, ЛНР и Украины можно использовать в России

Автомобилисты имеют полное право пользоваться этими документами на территории РФ
Александр КИСЛОВ
МВД РФ разрешило использовать в стране водительские права образца ДНР, ЛНР и Украины

МВД РФ разрешило использовать в стране водительские права образца ДНР, ЛНР и Украины

Фото: Shutterstock

В российском министерстве внутренних дел сообщили, что на территории страны можно использовать водительские права из Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины. С соответствующим заявлением выступила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Водительские удостоверения, выданные компетентными органами ДНР и ЛНР, а также Украины можно использовать на территории России", - цитирует информагентство ТАСС представителя силового ведомства.

При этом, по словам Волк, не так давно в ставших российскими регионами Херсонской и Запорожской областях были официально открыты специальные подразделения МВД РФ, в которых жители этих субъектов имеют возможность поменять водительские удостоверения украинского образца.

Вместо них жители Херсона и Запорожья могут получить соответствующие документы российского образца (при этом от уплаты госпошлины жители новых областей РФ освобождены).