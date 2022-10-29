МВД сообщило, что водительские права образца ДНР, ЛНР и Украины можно использовать в России

МВД РФ разрешило использовать в стране водительские права образца ДНР, ЛНР и Украины Фото: Shutterstock

В российском министерстве внутренних дел сообщили, что на территории страны можно использовать водительские права из Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины. С соответствующим заявлением выступила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Водительские удостоверения, выданные компетентными органами ДНР и ЛНР, а также Украины можно использовать на территории России", - цитирует информагентство ТАСС представителя силового ведомства.

При этом, по словам Волк, не так давно в ставших российскими регионами Херсонской и Запорожской областях были официально открыты специальные подразделения МВД РФ, в которых жители этих субъектов имеют возможность поменять водительские удостоверения украинского образца.

Вместо них жители Херсона и Запорожья могут получить соответствующие документы российского образца (при этом от уплаты госпошлины жители новых областей РФ освобождены).