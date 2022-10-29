В ДНР сообщили, что попавшие в плен бойцы ВСУ закрашивают националистические татуировки

Бойцы ВСУ и неонацисты, оказавшись в плену, начали отрекаться от своих взглядов и убеждений Фото: из соцсетей

Попавшие в плен в Донбассе украинские военные и бойцы одиозных неонацистских батальонов и формирований массово отказываются от своих радикальных взглядов, сообщили в силовых структурах Донецкой народной республики. Более того, многие украинские боевики готовы закрасить сделанные ими ранее неонацистские татуировки.

Данные об этом распространило информагентство РИА Новости со ссылкой на собственные информированные источники в правоохранительных органах ДНР.

"Пленные украинские боевики обращаются к администрации СИЗО и колоний, в которых они содержатся, с просьбой предоставить им возможность видоизменить татуировки националистического характера, осознав, что данные идеи ложные и ведут в тупик. Мы предоставляем им такую возможность", - отмечает один из представителей силовых структур республики.

Сообщается, что подобные просьбы в последнее время начали носить массовый характер: в ДНР заявляют, что с каждым днем все больше оказавшихся в плену украинских боевиков осознают пагубность и ошибочность неонацистской идеологии и говорят о готовности прекратить ее исповедовать.