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НовостиПолитика29 октября 2022 8:36

В ДНР сообщили, что попавшие в плен бойцы ВСУ закрашивают националистические татуировки

Украинские боевики массово отказываются от неонацистских убеждений, оказавшись в плену
Александр КИСЛОВ
Бойцы ВСУ и неонацисты, оказавшись в плену, начали отрекаться от своих взглядов и убеждений

Бойцы ВСУ и неонацисты, оказавшись в плену, начали отрекаться от своих взглядов и убеждений

Фото: из соцсетей

Попавшие в плен в Донбассе украинские военные и бойцы одиозных неонацистских батальонов и формирований массово отказываются от своих радикальных взглядов, сообщили в силовых структурах Донецкой народной республики. Более того, многие украинские боевики готовы закрасить сделанные ими ранее неонацистские татуировки.

Данные об этом распространило информагентство РИА Новости со ссылкой на собственные информированные источники в правоохранительных органах ДНР.

"Пленные украинские боевики обращаются к администрации СИЗО и колоний, в которых они содержатся, с просьбой предоставить им возможность видоизменить татуировки националистического характера, осознав, что данные идеи ложные и ведут в тупик. Мы предоставляем им такую возможность", - отмечает один из представителей силовых структур республики.

Сообщается, что подобные просьбы в последнее время начали носить массовый характер: в ДНР заявляют, что с каждым днем все больше оказавшихся в плену украинских боевиков осознают пагубность и ошибочность неонацистской идеологии и говорят о готовности прекратить ее исповедовать.