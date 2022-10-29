Российские войска отбили попытку высадки украинского десанта у Запорожской АЭС

Десант ВСУ безрезультатно высадился в районе Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Российские военные отбили атаку десанта Вооруженных сил Украины, который высадился на левый берег Днепра недалеко от Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом рассказал РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в субботу, 29 октября 2022 года.

"Попытка пресечена. Противник понес потери и отступил", - уточнил Рогов.

Как ранее писал сайт KP.RU, руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает медленным прогресс в создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Напомним, заявления Киева о том, что Запорожскую атомную электростанцию якобы обстреливают Вооруженные силы РФ, являются "полным бредом". Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления в дискуссионном клубе "Валдай".