Число госпитализаций больных COVID-19 в России 29 октября 2022 года увеличилось на 4,9% Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки в России выявлено 7107 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные в субботу, 29 октября 2022 года, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперштаба, за прошедшие сутки подтверждено 79 летальных исхода, а выписано в связи с выздоровлением 11 527 человек, что на 1,4% меньше по сравнению с минувшей пятницей. Количество госпитализаций наоборот увеличилось. За прошедшие 24 часа госпитализировано 1330 человек, что на 4,9% больше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию 29 октября общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране выросло до 21 416 922. Жертвами COVID-19 стало 390 029 человек, а выздоровело 20 787 116 пациентов.

Как ранее писал сайт KP.RU, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная уверена, что новый вариант "омикрона" ВА.5, получивший название "цербер", не приведет к серьезному росту заболеваемости коронавирусом в России, так как у большей части населения страны есть иммунитет к COVID-19.